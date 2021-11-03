ДТП в Григориополе: Opel врезался в отбойник фуры

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Инцидент произошёл на 25-м километре автодороги Тирасполь – Каменка, в районе поворота на село Спея. Водитель автомобиля Opel ехал в сторону Тирасполя. Большегруз Renault повернул направо и также направлялся в город.

Мужчина за рулём легковушки начал обгонять грузовик, но в этот момент увидел встречную машину, тоже совершавшую обгон. Чтобы избежать столкновения, водитель Opel дал по тормозам и попытался перестроиться на правую полосу, но не учёл габариты своего транспорта и врезался в отбойник фуры.

В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

По факту случившегося проводится разбирательство, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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