Серьёзное ДТП в Григориополе: один из пострадавших в тяжёлом состоянии

Серьёзное ДТП в Григориополе: один из пострадавших в тяжёлом состоянии

Авария произошла в понедельник.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, BMW пошёл на обгон. В этот момент Hyundai поворачивал налево во дворы. Произошло столкновение.

Легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. BMW управлял 32-летний мужчина. За рулём Hyundai находилась автоледи 1968 года рождения. Оба водителя не пострадали.

В Григориопольскую больницу доставили двух пассажиров BMW. Один из них в тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводят разбирательство, устанавливают степень вины каждого из участников.

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