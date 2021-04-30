ДТП в Гоянах: столкнулись микроавтобус и грузовик, четыре человека пострадали

ДТП в Гоянах: столкнулись микроавтобус и грузовик, четыре человека пострадали

Инцидент произошёл сегодня. В результате аварии четыре человека получили травмы и были доставлены в больницу.

Согласно предварительным данным, на дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовик ЗИЛ, который перевозил кузов автобуса. От удара микроавтобус перевернулся, передаёт deschide.md.

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и врачи. Четыре человека, которые находились в микроавтобусе, получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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