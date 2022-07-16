ДТП в Гагаузии: трактор разорвало на несколько частей

ДТП в Гагаузии: трактор разорвало на несколько частей

Вблизи села Кирсово грузовой автомобиль сзади врезался в трактор, в результате чего трактор разорвало на несколько частей.

По данным полиции, за рулем грузовика находился 38-летний водитель из Кагула. Он не соблюдал дистанцию и врезался в заднюю часть прицепа трактора, которым управлял 65-летний житель села Кирсово.

По счастливой случайности, в аварии никто не пострадал, передает gagauzinfo.md.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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