ДТП в Гагаузии: дальнобойщик не заметил трактор (ВИДЕО)

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Авария произошла минувшим вечером на выезде из села Кирсово в южном направлении.

Как сообщают очевидцы, оба транспортных средства двигались в сторону въезда в село. По невыясненной пока причине трактор ехал без включенных габаритов. Водитель грузовика не заметил его, в результате чего произошло столкновение, передаёт gagauzinfo.md.

К счастью, обошлось без жертв. Обстоятельства случившегося выясняются.

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