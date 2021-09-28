ДТП в Гагаузии: дальнобойщик не заметил трактор (ВИДЕО)

ДТП в Гагаузии: дальнобойщик не заметил трактор (ВИДЕО)

Авария произошла минувшим вечером на выезде из села Кирсово в южном направлении.

Как сообщают очевидцы, оба транспортных средства двигались в сторону въезда в село. По невыясненной пока причине трактор ехал без включенных габаритов. Водитель грузовика не заметил его, в результате чего произошло столкновение, передаёт gagauzinfo.md.

К счастью, обошлось без жертв. Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md