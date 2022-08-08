ДТП в Фалештах: водитель погиб на месте, а пассажир сбежал

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Авария произошла накануне на выезде из села Петросу Фалештского района.

По данным полиции, 32-летний водитель мотоцикла MT не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в дерево. Вместе с водителем на мотоцикле ехал 52-летний житель села Петросу.

Водитель скончался на месте, а пассажир сбежал с места ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В полиции отметили, что мотоцикл не был зарегистрирован, а его владельца ранее документировали за вождение в нетрезвом виде и другие нарушения ПДД.

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