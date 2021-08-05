ДТП в Единцах: трое взрослых и ребёнок в больнице по вине пьяного водителя

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Страшная авария произошла накануне между населёнными пунктами Кюрт и Онешть Единецкого района.

По данным полиции, 32-летний водитель Volkswagen не справился с управлением на опасном повороте, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. В автомобиле на переднем сидении находилась 29-летняя супруга водителя с 2-летним малышом на руках, а сзади сидели 37-летняя женщина и 41-летний мужчина. Все пассажиры получили травмы и были госпитализированы.

Как оказалось, водитель был пьян – в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,07 мг/л алкоголя, передаёт deschide.md. Обстоятельства ДТП выясняются.

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