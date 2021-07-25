ДТП в Дурлештах: женщина пострадала в результате наезда автомобиля

ДТП в Дурлештах: женщина пострадала в результате наезда автомобиля

61-летняя женщина попала в больницу после того, как на неё наехала машина марки BMW. Инцидент произошёл сегодня утром в Дурлештах. 

Согласно информации полиции, за рулём был 24-летний водитель. Он не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на женщину, которая шла по тротуару.

Пострадавшую доставили в больницу. Помощь понадобилась и 26-летней пассажирке авто.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются, пишет unimedia.info.

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