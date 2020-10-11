ДТП в Дубоссарах: женщина не справилась с управлением на скользкой дороге

0

Дорожно-транспортное происшествие произошло этой ночью. Автоледи, управляя Ford, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Транспортное средство врезалось в дерево.

В машине находилась только водитель, она не пострадала. Автомобиль значительные механические повреждения. Как пояснила женщина, дорога была мокрая, при манёвре транспортное средство занесло.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.