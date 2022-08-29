ДТП в Дубоссарах: машина врезалась в дерево, есть пострадавшие

ДТП в Дубоссарах: машина врезалась в дерево, есть пострадавшие

Авария произошла между сёлами Гармацкое и Цыбулёвка. На этом участке дороги покрытие грунтовое. За рулём “Ауди” находился 18-летний водитель. Вероятнее всего, он превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло, после она опрокинулась на бок и врезалась в дерево.

У водителя открытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в травматологическое отделение Дубоссарской больницы. У 15-летнего пассажира сотрясение головного мозга и ушибленные раны. Он также госпитализирован в районную больницу.

Экспертиза показала, что водитель в момент аварии был трезв. По факту ДТП проводится разбирательство.

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