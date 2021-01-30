ДТП в Дубоссарах: “Газель” угодила в канаву

ДТП в Дубоссарах: “Газель” угодила в канаву

В селе Дубово Дубоссарского района водитель микроавтобуса марки ГАЗ двигался по улице Мира. Дорога сейчас скользкая, на спуске шофёр не учёл погодные условия и потерял управление.

Автомобиль занесло, он выехал за пределы проезжей части и слетел в канаву. В ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители проводят разбирательство и призывают водителей выбирать стиль вождения соответственно погоде.

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