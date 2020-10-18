ДТП в Дрокии. Один из водителей скончался по дороге в больницу

ДТП в Дрокии. Один из водителей скончался по дороге в больницу

Страшная авария произошла накануне в Окьюл Алб. Водитель автомобиля Opel Corsa решил совершить обгон, но не учел дистанцию и столкнулся с Seat Ibiza, которую пытался объехать. 

В результате удара последняя съехала с проезжей части и врезалась в столб, а Opel Corsa перевернулась. 28-летнего водителя и 26-летнего пассажира последней забрала “скорая”. По пути в больницу автовладелец скончался, пишет tv8.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.
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