ДТП в Дрокии. Один из водителей скончался по дороге в больницу

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Страшная авария произошла накануне в Окьюл Алб. Водитель автомобиля Opel Corsa решил совершить обгон, но не учел дистанцию и столкнулся с Seat Ibiza, которую пытался объехать.

В результате удара последняя съехала с проезжей части и врезалась в столб, а Opel Corsa перевернулась. 28-летнего водителя и 26-летнего пассажира последней забрала “скорая”. По пути в больницу автовладелец скончался, пишет tv8.md.

Обстоятельства инцидента выясняются. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.