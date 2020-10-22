ДТП в Чимишлии: водитель пытался избежать ДТП и оказался в кювете (ВИДЕО)

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Серьёзная авария произошла на днях на подъезде к Чимишлии. Там перевернулся микроавтобус.

Как передаёт echipa.md, ехавший впереди Mercedes Vito резко притормозил. Чтобы избежать столкновения, едущему сзади водителю пришлось выехать на встречную полосу, по которой двигался трактор. При последовавшем маневре водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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