ДТП в центре столицы: троллейбус сбил человека на самокате (ВИДЕО)

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Владелец самоката переезжал дорогу на зелёный сигнал светофора, когда на него наехал троллейбус.

Инцидент произошёл этим утром на пересечении улиц Букурешть и Бэнулеску-Бодони. Момент удара попал на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля, пишет protv.md.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати уточнила, что гражданин на самокате не пострадал. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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