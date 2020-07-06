ДТП в центре столицы: машина врезалась в забор Национального музея этнографии

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В результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в забор Национального музея этнографии и естественной истории. Инцидент произошёл сегодня утром.

По данным полиции, автомобиль Suzuki, который ехал по средней полосе, несвоевременно перестроился для поворота направо, в результате чего врезался в машину марки Honda. Второй автомобиль рикошетом отбросило в столб, а затем – в забор Национального музея этнографии и естественной истории.

К счастью, в аварии никто не пострадал, передаёт unimedia.info. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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