ДТП в Бричанах: пьяный мотоциклист врезался в забор и пошел домой, оставив умирать своего пассажира

ДТП в Бричанах: пьяный мотоциклист врезался в забор и пошел домой, оставив умирать своего пассажира

Инцидент произошел сегодня ночью в селе Белявинцы. 

Согласно информации полиции, 36-летний житель Бричан за рулем мотоцикла Alpha направлялся в сторону села Баласинешты. С ним был 46-летний пассажир. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в каменный забор. Мужчина покинул место ДТП и отправился домой, а своего попутчика оставил на месте аварии.
Пострадавшего на дороге обнаружил другой участник дорожного движения. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть пассажира мотоцикла, пишет unimedia.info.
Водителя вскоре нашли дома. Тест подтвердил, что он был пьян. Мужчину задержали на 72 часа.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства выясняются.

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