ДТП в Бендерах: на дороге сбили двух подростков на велосипедах

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Двое мальчишек 10 и 11 лет катались на велосипеде вдоль парка, затем внезапно выехали на проезжую часть, сообщили в пресс-центре МВД Приднестровья.

В этот момент по дороге ехал BMW, за рулём которого находился 23-летний водитель. В результате иномарка сбила несовершеннолетних. Один из них убежал домой.

На место ДТП прибыли экипаж милиции и неотложка. Пострадавшего мальчика увезли в городской Центр матери и ребёнка.

Обстоятельства выясняются.

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