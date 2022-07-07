ДТП в Бельцах: водитель заснул за рулем и врезался в столб

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По предварительным данным, 28-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Audi, заснул и выехал на встречную полосу. При этом водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадала 27-летняя пассажирка. Она была доставлена в больницу, сообщает Телеграм-канал “Бельцы онлайн”.

По факту аварии проводится расследование для установления всех обстоятельств.

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