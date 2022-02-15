ДТП в Бельцах: пьяный велосипедист угодил под машину (ВИДЕО)

ДТП в Бельцах: пьяный велосипедист угодил под машину (ВИДЕО)

Инцидент произошёл поздним вечером.

По данным местной полиции, перед автомобилем такси под управлением 30-летнего мужчины внезапно выехал велосипедист. Избежать удара не удалось: 51-летний мужчина оказался на капоте авто. Тестер показал 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом пострадавшим воздухе.

Велосипедиста доставили в больницу, пишет echipa.md. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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