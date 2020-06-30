ДТП у въезда в Гагаузию: как чувствуют себя пострадавшие дети

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Пресс-секретарь кишинёвского Центра матери и ребёнка Максим Казаку рассказал о состоянии детей, попавших в дорожно-транспортное происшествие на северном въезде в Гагаузию.

По словам Казаку, семилетняя девочка, впавшая в кому после аварии, уже пришла в себя. Её младшая сестра тоже идёт на поправку, передаёт gagauzinfo.md.

Обе девочки уже в сознании. Их состояние уже лучше. Их перевели в отделение нейрохирургии для дальнейшего лечения, – добавил сотрудник медучреждения.

Напомним, страшное ДТП произошло у северного въезда в Гагаузию 20 июня. На месте погибла беременная 32-летняя пассажирка BMW. В машине “скорой” скончалась 24-летняя пассажирка Peugeot, её дети попали в реанимацию. Виновному в аварии водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

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