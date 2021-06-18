ДТП с участием такси в Хынчештах: машина разбита в хлам, есть пострадавшие (ФОТО)

ДТП с участием такси в Хынчештах: машина разбита в хлам, есть пострадавшие (ФОТО)

Три человека получили травмы и были госпитализированы после того, как автомобиль службы такси, в котором они находились, вылетел с трассы и угодил в кювет.

По данным полиции, авария произошла накануне вблизи села Сарата-Галбенэ Хынчештского района. 38-летний таксист не справился с управлением, в результате чего машина Dacia Logan угодила в кювет, передаёт protv.md. В автомобиле находились двое пассажиров: 32-летний мужчина и 20-летняя девушка. Все трое получили травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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