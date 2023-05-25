ДТП с участием мотоцикла произошло в Дурлештах

ДТП с участием мотоцикла произошло в Дурлештах

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. 

По данным полиции, на дороге столкнулись легковушка Lexus, за рулём которой находился 39-летний водитель, и мотоцикл Suzuki, которым управлял 25-летний мужчина, передаёт pulsmedia.md. В результате удара мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md