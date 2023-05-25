ДТП с участием мотоцикла произошло в Дурлештах

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В результате аварии пострадал водитель мотоцикла.

По данным полиции, на дороге столкнулись легковушка Lexus, за рулём которой находился 39-летний водитель, и мотоцикл Suzuki, которым управлял 25-летний мужчина, передаёт pulsmedia.md. В результате удара мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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