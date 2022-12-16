ДТП по невнимательности: автомобиль врезался в магазин

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В Бендерах автомобиль «Сузуки» врезался в стену супермаркета.

Как выяснили инспекторы, «Фиат» после проезда перекрёстка начал перестраиваться. По словам 23-летнего водителя, он отвлёкся и машину «Сузуки» не заметил. Водитель последней, 26-летняя бендерчанка, от сильного удара потеряла контроль над управлением. Автомобиль выехал на тротуар и врезался в стену здания, пишет mvdpmr.org.

В аварии никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения.

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