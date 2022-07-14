ДТП на “зебре”: водитель задел передним колесом пешехода

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Инцидент произошёл в селе Ержово Рыбницкого района.

58-летний рыбничанин на Volkswagen Golf ехал в сторону села Сарацея. В это время молодая женщина с ребёнком переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Когда уже почти перешла дорогу, она почувствовала удар сзади: водитель иномарки задел передним колесом её левую ногу.

От удара у 23-летней жительницы Ержово слетела обувь, она потеряла равновесие и упала. Очевидцы вызвали скорую помощь и милицию, женщину доставили в Рыбницкую ЦРБ. Пострадавшая отделалась ушибом и ссадинами. Её ребенок в результате ДТП не пострадал.

Все обстоятельства выясняются, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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