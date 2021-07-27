ДТП на “зебре” в Тирасполе: автоледи сбила пенсионера

Женщина за рулём автомобиля Mazda совершила наезд на пешехода. Человек переходил дорогу по “зебре”.
Прибывшим на место ДТП сотрудникам ГАИ водитель пояснила: объезжала припаркованную машину и не заметила 68-летнего мужчину на проезжей части. В результате аварии у пострадавшего врачи диагностировали ушибы грудной клетки, ног, а также ссадины правого плеча.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
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