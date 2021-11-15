ДТП на “зебре”: под колёсами оказалась пенсионерка

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Volkswagen сбил 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Инцидент произошёл в Бендерах.

За рулём автомобиля находился 79-летний водитель. Житель села Кицканы пояснил правоохранителям, что не заметил пешехода. Удар почувствовал после того, как проехал “зебру”, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

У женщины черепно-мозговая травма, перелом седалищной кости со смещением. Она госпитализирована в травматологию горбольницы.

По факту аварии проводится разбирательство.

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