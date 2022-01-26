ДТП на заснеженной дороге: одна из машин была на летней резине

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ДТП произошло утром 26 января на автодороге между городом Рыбница и селом Красненькое. Водитель 1982 года рождения за рулём Audi совершал обгон и перестраивался в свою полосу. По встречке ехала «девятка». Мужчина 1979 года рождения за рулём ВАЗ-2109 начал тормозить. Его авто занесло, а после выкинуло на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с Audi.

Очевидцы ДТП вызвали ГАИ и скорую помощь. Пострадавшую пассажирку «девятки» госпитализировали в районную больницу. У женщины черепно-мозговая травма. Водителя ВАЗа и пассажирку Audi после помощи, оказанной врачами, отпустили домой.

На месте происшествия правоохранители обратили внимание на летнюю резину, которая была установлена на заднем приводе «девятки». По факту ДТП проводится разбирательство, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

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