ДТП на въезде в Тирасполь: невнимательный водитель врезался в бетонные блоки

Авария произошла накануне на трассе Тирасполь-Каменка.
Mercedes врезался в бетонные блоки поста на въезде в Тирасполь. За рулём сидел 27-летний житель Григориополя.
У автомобиля – механические повреждения, водитель не пострадал. Инспекторам мужчина объяснил, что поздно заметил препятствие на дороге, пишет mvdpmr.org.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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