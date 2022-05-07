ДТП на въезде в Тирасполь: невнимательный водитель врезался в бетонные блоки

ДТП на въезде в Тирасполь: невнимательный водитель врезался в бетонные блоки

Авария произошла накануне на трассе ‎Тирасполь-Каменка.

Mercedes врезался в бетонные блоки поста на въезде в Тирасполь. За рулём сидел 27-летний житель Григориополя.

У автомобиля – механические повреждения, водитель не пострадал. Инспекторам мужчина объяснил, что поздно заметил препятствие на дороге, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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