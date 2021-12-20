ДТП на трассе: водитель в больнице в тяжёлом состоянии

ДТП на трассе: водитель в больнице в тяжёлом состоянии

Авария произошла на въезде в село Баурчи накануне вечером.

По данным полиции, водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги в кювет и перевернулась.

За рулём находился 43-летний мужчина. Его в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу Чадыр-Лунги. О состоянии 38-летнего пассажира пока ничего не известно, передаёт gagauzinfo.md.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

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