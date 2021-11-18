ДТП на трассе: водитель грузовика выехал на “встречку”, двое в больнице (ФОТО)

0

Жуткая авария произошла сегодня у села Препелица в Сынжерейском районе.

По данным полиции, 56-летний мужчина за рулём грузовика Mercedes по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в MAN, который от удара вылетел на обочину и перевернулся.

Обоим водителям потребовалась медицинская помощь, пишет unimedia.info.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.