ДТП на трассе Тирасполь-Каменка: машина перевернулась на крышу, водитель сбежал

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О том, что автомобиль лежит в кювете в районе клеверного моста на трассе «‎Тирасполь-Каменка», правоохранителям сообщили проезжавшие мимо водители.

На место прибыли инспекторы ГАИ. Но ни в машине, ни рядом никого не было. Предположительно, ДТП произошло 17 февраля рано утром. Вероятно, водитель не справился с управлением, его машину занесло и, протаранив отбойник, она оказалась в кювете. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение человека, управлявшего авто.

Всех, кто обладает информацией о владельце машины, просят звонить по номерам 0-(533)-7-04-09, 0-(533)-7-14-19 или 102.

Можно также написать на Вайбер +373-533-7-04-09.

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