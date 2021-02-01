ДТП на трассе: такси влетело в дерево, пассажира зажало в салоне

ДТП на трассе: такси влетело в дерево, пассажира зажало в салоне

Инцидент произошёл этим утром на участке дороги Кэинарь – Анений Ной. За рулём автомобиля Renault Megane, принадлежащего службе такси, находился 26-летний водитель.  

Мужчина не учёл погодные условия, превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. В результате 65-летний пассажир оказался зажат в салоне. Его вызволили спасатели. Пострадавший госпитализирован.

Все обстоятельства аварии выясняются, пишет deschide.md.

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