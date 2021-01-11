(ОБНОВЛЕНО) ДТП на трассе: скончался сотрудник Генерального инспектората Пограничной полиции

(ОБНОВЛЕНО) ДТП на трассе: скончался сотрудник Генерального инспектората Пограничной полиции
(ОБНОВЛЕНО 12.56). В результате полученных травм в утреннем ДТП вблизи Бозиен скончался еще один человек – 34-летний водитель Dacia. В машине он находился вместе с 31-летним братом. Последний госпитализирован в тяжёлом состоянии.  

Инцидент произошёл этим утром на трассе Кишинёв-Чимишлия вблизи села Бозиень Хынчештского района. Автомобиль марки
Dacia, принадлежащий службе такси, который ехал из Чимишлии в Хынчешты, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Transporter.

В такси было трое пассажиров. В результате столкновения один из них, 29-летний сотрудник Генерального инспектората Пограничной полиции, скончался на месте.

Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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