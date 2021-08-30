ДТП на трассе: пострадали 3 женщины и несовершеннолетний

ДТП на трассе: пострадали 3 женщины и несовершеннолетний

Авария, в которой пострадали три женщины и 15-летний подросток, произошла накануне вечером в Криулянском районе, на трассе М1 Дубоссары – Кишинёв.  

Согласно информации полиции, водитель автомобиля Lada Vesta совершил манёвр, не убедившись в его безопасности, в результате чего в него влетела Toyota Camry, которая ехала по правилам. Оба автовладельца были трезвыми.

В результате удара пострадали подросток и две женщины, сидевшие в Toyota, а также пассажирка Lada. Всем им была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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