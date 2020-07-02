ДТП на трассе: Porsche врезался в асфальтоукладчик

ДТП на трассе: Porsche врезался в асфальтоукладчик

Porsche Cayenne оказался серьезно поврежден после “встречи” с асфальтоукладчиком. Инцидент произошёл сегодня на трассе Кишинёв-Оргеев. 

Согласно предварительным данным, за рулём автомобиля находилась 38-летняя женщина. Она не заметила дорожный знак, предупреждающий водителей о том, что на участке ведутся ремонтные работы. Сразу за знаком стоял асфальтоукладчик, в который и влетел Porsche. Водительница отделалась испугом, а вот автомобиль изрядно покорёжило.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства ДТП. Женщине грозит штраф в размере до 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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