ДТП на трассе: по вине нетрезвого водителя пострадал ребёнок

ДТП на трассе: по вине нетрезвого водителя пострадал ребёнок

Авария случилась накануне на участке дороги Фалешты-Пырлица. Столкнулись автомобили Range Rover и Mercedes.

Как пишет publika.md, 27-летний водитель Range Rover не справился с управлением и врезался в Mercedes, за рулем которого была 33-летняя женщина. В салоне авто была её 8-летняя дочь, которой потребовалась медицинская помощь.

Виновник ДТП прошёл тест, он показал 0,76 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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