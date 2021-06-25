ДТП на трассе: пьяный водитель врезался в дерево

ДТП на трассе: пьяный водитель врезался в дерево

Неподалёку от Дубоссар произошло дорожно-транспортное происшествие. Двигаясь по трассе, водитель Audi не справился с управлением и на скорости врезался в дерево.

Мужчине повезло: он отделался лёгкими ушибами. В ходе медицинского осмотра было установлено, что 41-летний горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь нарушителю грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф.

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