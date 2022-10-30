ДТП на трассе: пешеход погиб в реанимации

ДТП на трассе: пешеход погиб в реанимации

В ночь на 30 октября на автодороге Бендеры–Кицканы Опель сбил пешехода.

Водитель двигался со стороны села Кицканы в город Бендеры. По словам 26-летнего мужчины и пассажиров авто, встречный автомобиль ослепил фарами, после на дороге у обочины внезапно возник человек с поднятыми руками, он шёл навстречу Опелю. Водитель пытался уйти от столкновения, но не удалось.
“Скорую” и милицию он вызвал самостоятельно.

Пострадавшего – 35-летнего жителя города Слободзея – доставили в Бендерскую городскую больницу. Через несколько часов от полученных травм он скончался в реанимации.

По факту случившегося проводится разбирательство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно, водитель был трезв, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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