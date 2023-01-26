ДТП на трассе Первомайск–Днестровск. Есть пострадавшие

ДТП на трассе Первомайск–Днестровск. Есть пострадавшие

Грузовой микроавтобус “Мерседес” вылетел в кювет и врезался в дерево.

За рулём находился 41-летний водитель. Он не пострадал. Двоих пассажиров – молодого мужчину и девушку – на “скорой” доставили в Днестровскую городскую больницу. У 26-летнего гражданина ушиб внерёберной дуги и закрытый перелом руки. У 18-летней девушки сотрясение головного мозга. От госпитализации они отказались.

Инспекторы считают, что водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль занесло.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство. “Мерседес” восстановлению не подлежит.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md