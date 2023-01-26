ДТП на трассе Первомайск–Днестровск. Есть пострадавшие

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Грузовой микроавтобус “Мерседес” вылетел в кювет и врезался в дерево.

За рулём находился 41-летний водитель. Он не пострадал. Двоих пассажиров – молодого мужчину и девушку – на “скорой” доставили в Днестровскую городскую больницу. У 26-летнего гражданина ушиб внерёберной дуги и закрытый перелом руки. У 18-летней девушки сотрясение головного мозга. От госпитализации они отказались.

Инспекторы считают, что водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль занесло.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство. “Мерседес” восстановлению не подлежит.

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