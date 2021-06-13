ДТП на трассе: машина угодила в озеро и перевернулась

ДТП на трассе: машина угодила в озеро и перевернулась
Инцидент произошёл сегодня вечером на трассе R-33. За рулём автомобиля была 29-летняя женщина. Она не учла погодные условия, в результате чего машина съехала с дороги, угодила в озеро и перевернулась. 

Согласно информации полиции, автоледи, которая за рулём была трезвой, получила травму спины, а 30-летний пассажир – сотрясение мозга и перелом челюсти. Все обстоятельства аварии выясняются, пишет realitatea.md.

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