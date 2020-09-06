ДТП на трассе Кишинев-Бельцы: пострадали двое, в том числе несовершеннолетний

Два человека были госпитализированы после того, как вчера на трассе Кишинев-Бельцы столкнулись три автомобиля.
По информации полиции, водитель Pegeout был за рулем пьяным и без прав. Он пытался обогнать Volkswagen, но в итоге врезался в него. Volkswagen, в свою очередь, ударил Toyota.
В результате ДТП пострадали 29-летний пассажир Pegeout и 15-летний юноша, который был в Volkswagen. Их госпитализировали.
Все обстоятельства выясняются, пишет protv.md.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии