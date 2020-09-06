ДТП на трассе Кишинев-Бельцы: пострадали двое, в том числе несовершеннолетний

ДТП на трассе Кишинев-Бельцы: пострадали двое, в том числе несовершеннолетний

Два человека были госпитализированы после того, как вчера на трассе Кишинев-Бельцы столкнулись три автомобиля. 

По информации полиции, водитель Pegeout был за рулем пьяным и без прав. Он пытался обогнать Volkswagen, но в итоге врезался в него. Volkswagen, в свою очередь, ударил Toyota.

В результате ДТП пострадали 29-летний пассажир Pegeout и 15-летний юноша, который был в Volkswagen. Их госпитализировали.

Все обстоятельства выясняются, пишет protv.md.

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