ДТП на Рышкановке: не смогли разъехаться легковушка и мотоцикл

ДТП на Рышкановке: не смогли разъехаться легковушка и мотоцикл

На улице Киевской прошлой ночью столкнулись Volkswagen и мотоцикл.

Как пишет deschide.md, за рулём легкового автомобиля была 19-летняя девушка. Мотоциклом управлял 36-летний мужчина. Столкновение произошло в момент, когда автоледи захотела развернуться в запрещённом месте.

К счастью, оба водителя не пострадали. Виновному в создании аварийной ситуации грозит штраф в 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md