ДТП на Рышкановке: не смогли разъехаться легковушка и мотоцикл

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На улице Киевской прошлой ночью столкнулись Volkswagen и мотоцикл.

Как пишет deschide.md, за рулём легкового автомобиля была 19-летняя девушка. Мотоциклом управлял 36-летний мужчина. Столкновение произошло в момент, когда автоледи захотела развернуться в запрещённом месте.

К счастью, оба водителя не пострадали. Виновному в создании аварийной ситуации грозит штраф в 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

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