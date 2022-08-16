ДТП на перекрёстке в Бендерах: внедорожник врезался в светофор

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Авария произошла на одном из перекрёстков. В это время светофоры не работали: бригада электросетей производила технические работы. Приоритетность движения в этом случае диктуют знаки.

По главной улице за рулём Lexus двигалась 36-летняя автоледи. По второстепенной на Toyota ехала 51-летняя женщина. Она не уступила дорогу. Произошло столкновение. Её внедорожник выехал за пределы дороги и врезался в светофор.

В салоне Toyota находилась 39-летняя пассажирка. Её в бессознательном состоянии на «скорой» доставили в городскую больницу Бендер. Она пришла в себя, сейчас её обследуют врачи.

В Lexus рядом с водителем сидела пассажирка, сзади – пристёгнутый ремнём безопасности 10-летний ребёнок. Они не пострадали.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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