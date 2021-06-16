ДТП на мокрой дороге: водитель и 16-летняя пассажирка оказались в больнице

Накануне в селе Ташлык Григориопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали два человека.
Как пишет novostipmr.com, автомобилем ВАЗ-2106 управлял 33-летний житель села. Вместе с ним ехала 16-летняя девушка. При подъёме в гору водитель не учёл метеоусловий и не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и снёс столб.
Удар пришёлся на сторону водителя, он получил ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. У девушки – амнезия, ушиб ребра и тоже сотрясение головного мозга.
Пострадавших доставили в травматологическое отделение районной больницы. Обстоятельства инцидента выясняются.
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