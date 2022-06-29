ДТП на Чеканах: автомобиль въехал в киоск, пострадали водитель и продавец

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Авария произошла сегодня на улице Узинелор. На дороге столкнулись Ford и такси марки Toyota. В результате столкновения один из автомобилей врезался в киоск.

По данным полиции, за рулём Toyota находилась 27-летняя женщина, а машиной Ford управлял 54-летний мужчина. В результате столкновения Ford отбросило в киоск, передаёт unimedia.info.

Пострадали продавец киоска и водитель Ford. Их госпитализировали.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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