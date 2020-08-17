ДТП на Буюканах: таксист сбил девушку на пешеходном переходе

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Инцидент произошёл сегодня утром на улице Алба-Юлия в секторе Буюканы. На девушку был совершён наезд в тот момент, когда она переходила улицу по “зебре”.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, 20-летнюю девушку сбил автомобиль Dacia logan, принадлежащий компании такси. За рулём находился 49-летний мужчина.

Пострадавшую доставили в больницу с лёгкими травмами. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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