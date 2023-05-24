ДТП на Буюканах: пострадала женщина-водитель

ДТП на Буюканах: пострадала женщина-водитель

Авария произошла минувшим вечером на улице Иона Пеливан. 

По данным полиции, на дороге столкнулись две легковушки. 27-летняя женщина, которая находилась за рулем Mercedes, получила травмы и была госпитализирована. 42- летний мужчина, управлявший Peugeot, от медицинской помощи отказался, передаёт publika.md. 

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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