ДТП на Ботанике: машина врезалась в дерево, водитель в больнице

ДТП на Ботанике: машина врезалась в дерево, водитель в больнице

Авария произошла минувшей ночью на Мунчештском шоссе. 

По данным полиции, 24-летний водитель Audi не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина за рулём находился в трезвом состоянии, передаёт deschide.md.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.

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