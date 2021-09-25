ДТП на Ботанике: машина врезалась в дерево, водитель в больнице

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Авария произошла минувшей ночью на Мунчештском шоссе.

По данным полиции, 24-летний водитель Audi не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина за рулём находился в трезвом состоянии, передаёт deschide.md.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.

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