ДТП из-за непогоды: водитель сбил школьницу на «зебре»

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Авария произошла этим утром в Тирасполе.

Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 14-летнюю девочку. Инспекторам водитель пояснил: на лобовое стекло попали брызги воды из-под колёс встречной машины. Он включил дворники, в этот момент на “зебре” уже был пешеход. Водитель среагировал, но было поздно.

Девочку доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом руки, пишет mvdpmr.org. У машины сломаны боковое зеркало и передний бампер.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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