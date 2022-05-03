Другая жизнь подвигов

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Как память о прошлом может объединять народы и почему это важно

Каждое время рождает своих героев, но очень важно, чтобы понятие героизма вписывалось в христианские рамки самопожертвования, сострадания, истинного патриотизма, любви к родине. Этими качествами обладали люди, ценой своей жизни подарившие мир человечеству 77 лет назад.

Побратимство на прочной основе

Более 10 лет назад директор Института социальной памяти Академии военных наук, доцент Института государственного управления МГИМО МИД РФ Александр Ужанов стал автором международной эстафеты памяти «Родина подвига – Родине героя». Проект создан для того, чтобы установить сотрудничество между населёнными пунктами стран СНГ и дальнего зарубежья, при освобождении которых были совершены подвиги с присвоением звания Героя Советского Союза и награждением полным комплектом Орденов Славы, и населёнными пунктами, где родились и воспитывались будущие герои Отечества. Первое соглашение о побратимстве, ставшее началом этой необычной эстафеты, было подписано 23 февраля 2011 года между посёлком Новый Лиман Воронежской области и селом Раковичи Житомирской области на Украине. Основа этого документа – увековечивание памяти Героя Советского Союза, командира легендарной подпольной организации «Молодая гвардия» Ивана Туркенича.

Эстафета памяти пришла в Молдову в 2021 году. К мэру Рышкан Виктору Богатько обратились российские друзья по поисковой работе и предложили сотрудничество в рамках этого проекта. Основанием для установления такого рода отношений стало историко-мемориальное событие, связанное с именем Героя Советского Союза Григория Лядова, уроженца села Красная Слудка Добрянского р-на Пермского края. Григорий Григорьевич погиб 31 мая 1944 года в воздушном бою в небе Молдавии и был похоронен в селе Стрымба Рышканского района (ныне село Сингурены).

24 августа прошлого года в формате видеоконференции прошла международная церемония подписания Договора о побратимстве между Добрянским городским округом и городом Рышканы РМ. Побратимство позволит развивать многосторонние связи в сфере образования, культуры, патриотического воспитания не только между двумя городами – Добрянкой и Рышканами, но и Пермским краем и Республикой Молдова.

– Пермский край далеко, так что ездить друг к другу сложно, но мы создали группу в WhatsApp, где ведётся активная переписка, особенно между педагогами, которые делятся опытом, – пояснил Виктор Богатько. – В договоре о сотрудничестве прописано несколько пунктов, главный из которых – сохранение памяти о Великой Отечественной войне и совершённых подвигах. Также обговаривались совместные культурные, образовательные, экономические проекты. Как всё сложится далее, покажет время.

Проект «Родина подвига – Родине героя» очень важен и своевременен, он наполнен особым духовным содержанием и способен объединять не только людей и города, но и страны.

Герои объединяют города

После старта эстафеты памяти в Рышканах о ней узнали в разных уголках Молдовы. Этот проект воодушевил многих людей, в том числе и председателя Русской общины РМ, кавалера Ордена Дружбы народов Людмилу Лащёнову, которая стала участницей подписания первого в Молдове договора о побратимстве.

– Виктор Богатько возглавляет подразделение Русской общины в Рышканах. И конечно, когда меня пригласили на церемонию подписания исторического соглашения, я с радостью согласилась, – вспоминает Л. Лащёнова. – Мероприятие проходило в режиме онлайн, представители молдавской стороны собрались в Рышканах и в зале Российского центра науки и культуры в Кишинёве. Я очень эмоционально восприняла такую форму сотрудничества, так как нас объединяют исторические ценности, победа советского народа, ведь на фронтах воевали люди разных национальностей. Позже, в декабре, перед 100-летним юбилеем героя Лядова мы вместе с руководителем Белорусского культурного центра РМ Анной Бабиной посетили место захоронения героя. Это было очень тёплое и трогательное мероприятие, в котором приняли участие и местные лицеисты. Проект «Родина подвига – Родине героя» очень важен и своевременен, он наполнен особым духовным содержанием и способен объединять не только людей и города, но и страны.

Русская Община организовала встречи в четырёх столичных лицеях, на которых Людмила Лащёнова рассказывала об этой эстафете. Особенно трогательной была беседа в столичном лицее «Универсул». Ребята определили героя, который может объединить три города из разных стран: Самару, Кишинёв и Фюрстенфельд. Герой Советского Союза генерал-майор Иван Конев родился в Самарской губернии, на территории Молдовы он принял участие в разработке победоносной Ясско-Кишинёвской операции, а в начале апреля 1945 года его дивизия принимала участие в освобождении австрийского города Фюрстенфельд. Героев, чьи блистательные судьбы могут объединять народы, у нас немало.

«Наследники» без знамени

Немало проектов, связанных с сохранением памяти о героях войны и поддержанием дружбы между народами, реализуют многие неправительственные организации, в том числе и общественное объединение «Организация ветеранов Республики Молдова».

– Мы объявили, что с 10 мая по 10 августа организуем полюбившийся всем фестиваль «Вера, Надежда, Любовь – Виктория». Как это доброе и зрелищное мероприятие будет проводиться в этом году, даже не знаю, хотя оно опять пройдёт в режиме онлайн, – уточняет руководитель Республиканской ветеранской организации Алла Мироник. – Раньше нас Министерство культуры хотя бы частично поддерживало, в этом году оно наш фестиваль не приняло. Мы будем проводить его собственными силами. В 2022-м многие мероприятия будут не такими, какими их запланировали.

Ветеранские организации традиционно являются кураторами международного Союза «Наследники Победы». Подразделения движения работают более чем в 90 странах мира, даже в тех, которые Вторая мировая обошла стороной. Флаг «Наследников Победы» повторяет Георгиевскую ленту, а в его левом верхнем углу изображён Георгий Победоносец. Сейчас молдавские «Наследники» остались без своего знамени.

Комментарий

Без заботы государства

Алексей Петрович, председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы:

– Все проекты, направленные на укрепление дружбы между народами, несут в себе позитивный заряд, имеют право на развитие, в частности и те программы, которые способствуют сохранению памятников Великой Отечественной войны и воинских захоронений. Это хорошие, добрые инициативы. Однако замечу, что уход за такими объектами, их защита и сохранность – это священная обязанность нашего государства, что закреплено в национальном законодательстве и в международных соглашениях, подписанных РМ. По факту всю заботу сбросили на органы местной власти, и финансирование этой статьи происходит по остаточному принципу, поскольку скромные бюджеты сёл едва выдерживают нагрузку содержания социальных объектов и инфраструктуры. Государство должно финансировать и поисковую работу, но ни одного лея на эти цели мы не получили. Последние несколько лет нас курирует Министерство обороны, но его деятельность сводится только к тому, что его сотрудники интересуются тем, что мы делаем, и по мере возможности содействуют нам в церемониях захоронения погибших воинов – предоставляют военный оркестр, почётный караул и салютную команду.

Мнение Ветровой

Документы – не для полки

Тема побратимства городов – одна из актуальных в нашем взаимодействии с соотечественниками. По инициативе воронежской диаспоры уже подписан договор между молдавским городом Кантемиром и Кантемировским районом Воронежской области. В качестве будущих побратимов выступают такие районы, как Глодянский и Бобровский, а также Унгенский и Россошанский. На уровне местных властей решения уже приняты, осталось заключить договоры. Мы подписываем эти документы не для того, чтобы потом положить их на полку. Делается это для восстановления российско-молдавских связей в рамках нашего региона. Прорабатываются восемь основных направлений сотрудничества, из которых в приоритете – культура, образование и экономика. У меня есть официальный документ, который подтверждает мои полномочия и позволяет двигаться дальше. Любое международное взаимодействие требует согласования, поэтому когда продвигаем свои инициативы, мы обязательно координируем их и с МИДом России, и с представителями посольства Республики Молдова в Российской Федерации. Любой договор о побратимстве проходит определённые этапы согласования, где ключевым звеном является Россотрудничество.

В селе Ермоклия р-на Штефан Водэ похоронен уроженец села Каширское Воронежской области Герой Советского Союза Илья Маслов, который погиб в 1944 году, освобождая Молдавию. Это весомый повод для сотрудничества, созвучный проекту «Родина подвига – Родине героя». Состоится ли этот дружественный союз – зависит от руководителей районов.

Каролина Ветрова,

председатель Молдавской общины Воронежской области

Наталья Устюгова